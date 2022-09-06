الأغذية العالمى يوسع هدف نطاق الاستجابة فى الصومال إلى 4.5 مليون شخص

كتبت : هند المغربي

اكد برنامج الأغذية العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة أن يعمل مع الجهات المعنية على زيادة نطاق الاستجابة فى الصومال بشكل أكبر فى الأشهر المقبلة، للوصول إلى 4.5 مليون شخص بالإغاثة و470 ألفًا بالعلاج الغذائي

ووفق تقرير البرنامج الأممى يقدم برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى الصومال مساعدات منقذة للحياة لعدد أكبر من الأشخاص أكثر من أى وقت مضى، حيث تصل إلى 3.7 مليون شخص بالإغاثة وأكثر من 300 الف شخص بدعم تغذوى - لكن المجاعة أصبحت الآن حقيقة وشيكة ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية وجذرية.

وأشار البرنامج الأممى إلى أنه مع اجتياح البلاد للجفاف المدمر والتنبؤات بموسم جفاف خامس متتالى غير مسبوق، من المتوقع الآن حدوث مجاعة فى عدة مناطق من منطقة خليج الصومال من أكتوبر إلى ديسمبر، ما لم يتم تأمين الموارد للحفاظ على وتوسيع النطاق. من المساعدة الإنسانية.

ولفت البرنامج الاممى إلى أنه تسببت المجاعة الأخيرة فى الصومال، فى 2011-2012، فى مقتل أكثر من ربع مليون شخص - وبينما أصبح حجم المساعدة الإنسانية الآن أكبر بكثير مما كان عليه فى ذلك الوقت، فإن حجم الاحتياجات أكبر أيضًا.

ووفقًا لآخر تحديث رسمى، كان ما يقرب من نصف سكان الصومال يواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائى فى يونيو. وقد تفاقم الوضع منذ ذلك الحين، ومن المتوقع تحديث الأرقام فى الأيام المقبلة.

وأكد البرنامج الأممى أنه ارتفعت أسعار المواد الغذائية بالفعل فى الصومال بشكل حاد بسبب نفوق الماشية بسبب الجفاف وضعف المحاصيل. بل إنها قفزت إلى مستويات أعلى فى أعقاب الأزمة فى أوكرانيا. فى يونيو، بلغ متوسط ​​تكلفة الأسرة لتلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات.

وأشار البرنامج إلى أنه فى يوليو 2022، وصل برنامج الأغذية العالمى إلى 3.7 مليون شخص فى الصومال بمساعدات إغاثة منقذة للحياة - أكثر من ضعف العدد فى أبريل، عندما حذر برنامج الأغذية العالمى والأمم المتحدة لأول مرة من خطر المجاعة، وهو أكبر عدد تم الوصول إليه من قبل برنامج الأغذية العالمى فى الصومال فى شهر واحد. كما وصلنا إلى أكثر من 300 ألف شخص بعلاج من سوء التغذية.