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"الأرصاد" تكشف سبب انكسار الموجة الحارة.. وتؤكد: الطقس الجيد مستمر للأسبوع المقبل

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:33 م
"الأرصاد" تكشف سبب انكسار الموجة الحارة.. وتؤكد: الطقس الجيد مستمر للأسبوع المقبل الدكتور محمود شاهين
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات وبالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجات الحرارة التي كنا نشهدها خلال شهر أغسطس الماضي، بدأت تنكسر لاسيما خلال فترات الليل، نتيجة زيادة نشاط الرياح، مما يؤدي إلى انخفاض الإحساس بالرطوبة.
 
أضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن ازدياد نشاط الرياح يؤدي إلى تحسن الأحوال الجوية، كما أن تكاثف السحب المنخفضة خلال فترات الصباح، يحد من أشعة الشمس، ومن المتوقع أن تكون السحب متوسطة وتصاحبها أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري.
 
وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات وبالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما يقرب إلى 3 أمتار، وهذه الموجة من نشاط الرياح تستمر خلال الـ48 ساعة المقبلة، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل".

محمود شاهين

الارصاد

درجات الحرارة

اخبار التليفزيون



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