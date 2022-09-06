اعرف الخدمات الإلكترونية المقدمة من "بوابة مرور مصر"

كتب عبد الرحمن سيد

تقدم بوابة مرور مصر، التى استحدثها وزارة الداخلية، لتسهيل عمليات استخراج التراخيص بدون التوجه إلى وحدات المرور، لتقليل حالات التكدس المتواجدة على منافذ الوحدات وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، واتباع تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنتظمة الصحة العالمية فى الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد، وتقدم تلك البوابة العديد من خدمات المرور الإلكترونية وهى:

- تجديد رخصة المركبة

- إصدار ملصق إلكتروني

- بدل فاقد رخصة المركبة

- بدل تالف رخصة المركبة

- التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة

- بدل فاقد رخصة القيادة

- بدل تالف رخصة القيادة

- الاستعلام عن المخالفات المرورية

- لوحتك "مزاد إلكتروني لبيع لوحات مميزة للسيارات لصالح «تحيا مصر»"

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية ووزارة الداخلية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على المواظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.