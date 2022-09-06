ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.1% بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 10289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 1950 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 12749 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 4160 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 2264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 3243 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3722 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 3.5 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 620 ألف سهم تمثل نسبة 0.02% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 200 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.54% من أسهم رأس المال.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية-إيسترن كومباني، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 11.3 ألف سهم، 50 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، 8576 سهم، 203 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية للمنتجعات السياحية 100 ألف سهم، 25 ألف سهم، 18.6 مليون سهم على التوالي كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، 1.9 مليون سهم، 50 ألف سهم، 25.2 ألف سهم، 7.7 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، إن مجلس الإدارة وافق على اختيار شركة إيليت للاستشارات المالية للقيام بدور المستشار المالي المستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للشركة، واختيار مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية للقيام بدور المستشار القانوني.

من جهة أخرى قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لاستكمال مساهمة الشركة في رأس مال E-health للقيام بإنشاء وإدارة البنية التحتية لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وتم تخصيص 201 مليون جنيه لتمويل مشروعات البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية والسكك الحديدية واستكمال البنية التحتية لـ"إي أسواق" كما تم التعاقد على تمويل عملية تحديث وزيادة سعة الحوسبة السحابية بقيمة إجمالية 10 ملايين دولار، وتم سداد نحو 4 ملايين دولار من تكلفة عملية التحديث.