اجتماع مشترك بين هيئة ميناء دمياط وتحالف تشغيل محطة الحاويات الثانية

دمياط معتز الشربينى

استقبل اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد من التحالف الأوروبي الفائز باتفاقية بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1 ) بميناء دمياط ( التحالف الأوروبي يوروجيت و كونتشب و هاباج لويد ) خلال زيارتهم للميناء بغرض متابعة مراحل تنفيذ أعمال البنيه التحتية للمشروع والاطلاع على نسب التنفيذ و كذلك مراجعة كافة الإجراءات النهائية اللازمة للبدء فور الانتهاء في تنفيذ البنية الفوقية للمشروع .

جاء ذلك بحضور هدى عطية مساعد وزير النقل لشئون النقل البحري واللواء بحرى طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة.

حيث جرت مناقشات للأمور الفنية وتقدم الأعمال والجداول الزمنية والتزامات الأطراف بالتنسيق بين التحالف وهيئة الميناء والشركات والمكاتب الاستشارية المنفذة، يأتي ذلك تنفيذاً لخطة وزارة النقل لتحويل ميناء دمياط لميناء محوري لوجيستي للترانزيت في منطقة المتوسط يأتي ذلك في اطار المتابعة المستمرة للمشروعات الكبرى الجاري انشائها بميناء دمياط.