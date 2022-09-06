وقال دى مايو- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"- "إنه إذا رفع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سعر الغاز إلى أكثر من 270 يورو للميجاوات/ساعة، فقد حان الوقت للعودة إلى سقف يفرض عدم إمكانية تجاوز الـ80 يورو".

وأضاف "أن بوتين يسبب زيادة الغاز فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى.. إنه يبتز أوروبا ولهذا السبب يجب على إيطاليا أن تتدخل من خلال كبح أسعار الفواتير".

وأشار إلى أن ما اقترحه كزعيم لحزب الالتزام المدنى، كان مرسوم خفض أسعار الفواتير على وجه التحديد، الذي يغطي من الآن وحتى شهر ديسمبر المقبل، 80% من تكلفة الفواتير للشركات وللعائلات أيضاً، تلك التي تخاطر بعيش الفقر الطاقي، الذي يهدد 9 ملايين إيطالي و4 ملايين أسرة.