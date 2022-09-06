إلغاء رحلات البالون الطائر فى الأقصر نتيجة سرعة الرياح بالبر الغربى

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إلغاء إقلاع رحلات البالون الطائر لليوم الثانى على التوالى وذلك نتيجة شدة الرياح وسرعتها بصورة أعلى من الحد المخصص لانطلاق رحلات البالون الطائر بالأقصر.

وفى هذا الصدد أكد مسئول بمطار البالون الطائر غرب الأقصر، أنه نتيجة سرعة الرياح فى الصباح الباكر اليوم، تم إلغاء الرحلات حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة، وقام طيارى البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس وتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح شديدة للغاية وغير مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من ملاح الشركة بوقف الرحلات نهائياً، مما أدى لتوقف الرحلات تماماً وعودة السائحين للفنادق وإلغاء حجوزاتهم، حيث كانت قد أدت سرعة الرياح أمس أيضاً لإلغاء الرحلات من التحليق فى سماء الأقصر.

وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالمياً، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.