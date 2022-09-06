اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 06:10 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادث سير على طريق بنى سويف الفيوم

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:02 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث سير على طريق بنى سويف الفيوم إسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بطريق بني سويف دمو الفيوم الجديد قرب قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.
 
تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سوي، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق بني سويف دمو الفيوم الجديد قرب قرية كوم ابو خلاد بمركز ناصر بيت سيارتين أجرة ميكروباص وأخرى نقل، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.
 
ونقلت 5 سيارات اسعاف تابعة لمرفق بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، 6 مصابين في الحادث إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.
 
وتبين أن أسماء المصابين هم: ليلي جابر فاضل، 44 سنة، مقيمة اسوان، مصابة اشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمود إبراهيم عبد الستار، 21 سنة، مقيم بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وسيد قرني كامل، 52 سنة، مقيم بني سويف، مصاب جروح و كدمات، وحسن مصطفي أحمد ، 19 سنة، مصاب جروح و كدمات، وفريد خضر أحمد، 51 سنة، مقيم بني سويف، مصاب جروح وكدمات، وسيدة تبلغ من العمر قرابة 40 سنة، مجهولة البيانات، مصابة بغيبوبة واشتباه ما بعد الارتجاج.

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