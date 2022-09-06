إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق "الإسكندرية- مطروح"

شهد طريق الإسكندرية مطروح، إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق العام، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية مطروح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين أن المصابين هم "فاطمة رشاد أحمد، 71 عامًا، مصابة بكدمة شديدة فى الصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سهير عبد الرحمن الضمرانى، 52 عاماً، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سما ضياء الدين، 19 سنة، مصابة بكدمة شديدة أسفل العمود الفقرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ": وتم تلقيهم العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.