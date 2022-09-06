إصابة 16 شخصًا فى انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 16 شخص إثر إنقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" بالطريق الصحراوى الشرقى، أمام مركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد زير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بزمام مركز ملوى.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث لموقع الحادث وأفادت التحريات الأولية أن سبب إنقلاب السيارة السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن إصابة 16 شخص وهم: مكة مبارك، 44 عاما، أسماء حسن 5 سنوات، علاء أحمد 44 عاما، رقية موسى 55 عاما، وجميعهم من محافظة قنا.

كما أصيب فى الحادث 12 آخرين من محافظة القاهرة وهم: محمد عبيد 13 عاما، شقيقه أحمد 22 عاما، سعاد السيد 45 عاما، فاطمة عبيد 19 عاما، وشقيقتيها زينب 9 سنوات، وزبيدة 7 سنوات، إسراء محمد 12 عاما، رجاء مبارك 50 عاما، إيمان صديق 30 عاما، أحمد محمد 22 عاما، محمد محمود 18 عاما، ومحمود سعد 45 عاما. تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج وتراوحت الإصابات بين كدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه إرتجاج.