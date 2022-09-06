إصابة شخصين فى حادث تصادم موتوسيكل وتوكتوك بمركز الرحمانية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل شخصان بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوكتوك بمركز الرحمانية بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوكتوك أمام قرية الإنشاء التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة .

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالرحمانية لإسعافهما وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.