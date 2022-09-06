إزالة 3738 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 620 ألف متر فى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة، وأسفرت تلك الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار وأبو حمص وإدكو عن إزالة 15 حالة تعدٍ على مساحة 182 مترا.

ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال الفترة من فبراير 2022 وحتى الآن إزالة 3762 حالة تعدٍ على مساحة تجاوزت 620 ألف متر مربع منهم 2931 حالة تعدٍ فى المهد على مساحة 515481 مترًا و831 قرار إزالة على مساحة 104535 مترًا.

وتأتى هذه الحملات الرقابية فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعدٍ جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد.

كما تأتى هذه الحملات وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.