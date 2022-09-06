إحباط تهريب 3 أطنان دقيق بلدى للسوق السوداء فى أسوان.. صور

تمكنت مديرية التموين بأسوان، اليوم، الثلاثاء، من ضبط 3.3 طن دقيق بلدى والمخصصة لإنتاج الخبز المدعم وذلك بمنطقة الحجز التابعة لمركز إدفو بحوزة أحد الأشخاص والذى كان يقوم بتجميعها وتخزينها بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء والتربح منها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.

وأكد حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان والدكتور على مصيلحى وزير التموين تواصل الأجهزة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها بالتعاون مع اللجان المشتركة بالمحافظة ومديريات الخدمات المختصة سلسلة حملاتها الرقابية المفاجئة على كافة مداخل ومخارج المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين، فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى من أجل تحقيق السيطرة الكاملة على أى سلع أو منتجات يتم تهريبها بطرق غير مشروعة للحفاظ على حقوق المواطنين من مختلف السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية على الوجه الأكمل.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية وتكثيف الحملات المكبرة للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة وإستغلالها بشكل غير مشروع.