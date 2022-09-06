أوكرانيا: نمو احتياطى النقد الأجنبي بنسبة 13.6% ليصل لـ25.4 مليار دولار

أ ش أ

أعلن البنك الوطني الأوكراني ارتفاع حجم الاحتياط الأجنبي النقدي بنسبة 13.6% لتصل إلى 25 مليارًا و436 ألف دولار أمريكي حتى أول الشهر الجاري.

وذكر البنك - وفقًا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن حجم الاحتياط الأجنبي النقدي لأوكرانيا ارتفع نتيجة تلقي قدر كبير من المساعدات الدولية في صورة مدفوعات ديون بالعملة الأجنبية.

وأوضح أن الزيادة في احتياط النقد الأجنبي ترجع إلى تلقي المساعدة من الشركاء الأجانب وتشغيل إدارة الدين العام وتشغيل البنك الأهلي الأوكراني في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك وإعادة تقييم الأدوات المالية.