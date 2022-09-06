أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى وتنهى فرش مسجد السلام بالبياضية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن استقبال المديرية 2 طن ضمن الدفعة الثانية من مشروع لحوم صكوك الأضاحى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومن بين مفردات هذا الدور مشروع لحوم صكوك الأضاحى والإطعام.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، على استقبال مديرية أوقاف الأقصر اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر الجارى، الدفعة الثانية من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة لمحافظة الأقصر من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام لهذا العام 2022، وقدرها 2 طن وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذى توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة ومديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، وقد حضر استلام اللحوم برفقة الشيخ محمد إسماعيل المفتش العام، وخالد عبد الغني ممثل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر.

وفى نفس السياق نجحت مديرية أوقاف الأقصر فى الإنتهاء من أعمال فرش مسجد السلام بقرية الروافعة فى مدينة البياضية، وذلك بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، مقدماً خالص الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذا المسجد.

فيما يجرى التجهيز لإفتتاح مسجد جديد بعد إنتهاء إنشاؤه بمركز ومدينة البياضية يوم الجمعة المقبلة 9 سبتمبر الجارى، وهو مسجد السلام بقرية الروافعة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، حيث يقول وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تتشرف مديرية أوقاف الأقصر يوم الجمعة القادم الموافق 2022/9/9 بإفتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الإنتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد السلام بقرية الروافعه بمركز ومدينة البياضية، وذلك بحضور مدير المديرية وقيادات الدعوة بالمديرية وإدارة البياضية، وكوكبة من التنفيذيين والشعبيين والنواب والأهالي فى مدينة البياضية.



أوقاف الأقصر تنهى فرش مسجد السلام بالبياضية



وصول 2 طن ضمن الدفعة الثانية من مشروع لحوم صكوك الأضاحى



أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى