"أوقاف الأقصر" تستعد لافتتاح مسجد جديد بمدينة البياضية.. الجمعة المقبلة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يجرى التجهيز لإفتتاح مسجد جديد بعد إنتهاء إنشاؤه بمركز ومدينة البياضية يوم الجمعة المقبلة 9 سبتمبر الجارى، وهو مسجد السلام بقرية الروافعة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تتشرف مديرية أوقاف الأقصر يوم الجمعة القادم الموافق 2022/9/9 بإفتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الإنتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد السلام بقرية الروافعه بمركز ومدينة البياضية، وذلك بحضور مدير المديرية وقيادات الدعوة بالمديرية وإدارة البياضية، وكوكبة من التنفيذيين والشعبيين والنواب والأهالي فى مدينة البياضية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه نجح رجال المديرية خلال الأسابيع الماضية، فى افتتاح 3 مساجد وهي افتتاح مسجد سلطان ببندر إسنا بمركز ومدينة إسنا يوم الجمعة الموافق 8/7/2022، وافتتاح مسجد الحق بالمهيدات بالعديسات قبلى بالطود يوم الجمعة الموافق 8/7/2022، وافتتاح مسجد الشهيد الدكتور احمد امبابى بالضبعية بالقرنة يوم الجمعة الموافق 8/7/2022.

وفى فرش المساجد تم فرش مسجد ابو عياد بمدينة الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 219مترا، وفرش مسجد سلطان ببندر إسنا فى مدينة إسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 425 مترا، وفرش مساجد العبور بحاجر العديسات قبلي بالطود بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 110 أمتار، وفرش مسجد الإمام الحسين بالطوايع بإسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 310 أمتار، وفرش مسجد الرحمن بالضبعية بالقرنة بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 236 مترا، وفرش مسجد الحساسين بالقرية فى إسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 217 مترا.