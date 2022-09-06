أنشطة وورش فنية ومحاضرات بثقافة الأقصر لمواجهة الأمراض النفسية عند الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "السرقة عند الأطفال"، وأوضحت حياة عبد الرحيم أخصائي نفسي وباحث إكلينكي، تعريف السرقة ودوافع السرقة وما الفرق بين السرقة والتنمر ومتى أقول إضطراب سرقة ومتي يكون جنوح وأسبابها وكيفية علاجه.

كما نظم قصر ثقافة الأقصر، محاضرة أخرى بعنوان "توهم المرض" وأوضحت حياة عبد الرحيم تعريف توهم المرض وعلامات توهم المرض وأسبابه وعلاجه وعواقب ومضاعفات توهم المرض، بالإضافة لمحاضرة بعنوان "مساعدة الغير"، وأوضح محمود أمين الرجاء والرضا سبب قاظم الغير وقضاء حوائج الناس وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وأحب الناس أنفعهم للناس، كما نفذت ورشة فنية بعنوان "حروف وأشكال" نفذتها الشيماء محمد، بجانب ورشة فنية أخرى بعنوان "كيفية عمل شنطة جلد" نفذتها فاطمة بغدادي، كما أقيمت ورشة فنية بعنوان "كيفية عمل سبحة" أدارتها منار أيمن.

فيما نفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة رسم حر أدارها محمد خالد، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية بعنوان"رسم الوجه" نفذها فيصل عبد العزيز، بينما عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور المرأة قديماً وحديثاً في بناء المجتمع" وأوضح حسن عبد الباري مسئول القصر، أنه إذا رجعنا التاريخ نجد أن التاريخ القديم يضع لنا بعض الملكات كرموز المرأة العاملة مثل الملكة كليوباترا وحتشبسوت وهذا يدل عن أن المرأة لها قيمة تاريخية.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة وأهم البرامج المستخدمة" وتحدث محمد جمال عن الإنترنت وأنه أصبح لغة الشعوب وأنه عبارة عن شبكة عنكبوتية تربط العالم وأن البرنامج الخاص به أحد أهم هذه الوسائل لنقل المعلومات، بالإضافة إلى ذلك أعدت ورشة حكي بعنوان "قناة السويس" وأوضحت منى عبدالرحمن تاريخ افتتاح قناة السويس فى عهد الخديوي إسماعيل خامس حكام مصر والشركة الفرنسية بقيادة ديليسبس هي من أشرفت على حفر قناة السويس، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكي بعنوان"حمار عزيز" سردتها شيماء نور، إلى جانب ورشة حكي أخرى بعنوان "أميرة ومزرعه جدتها" سردتها ولاء أحمد، بينما أعد المركز الحضري عرض مسرح العرائس أداء عوض الله محمد.



أنشطة ومحاضرات بثقافة الأقصر لمواجهة السرقة عند الأطفال



جانب من الأنشطة الصيفية لأطفال الأقصر