أمين اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ: cop27 مرحلة انتقال للتنفيذ ويركز على أفريقيا

كتبت : هند المغربي

شارك سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) الذى عقد بمكتب الأمم المتحدة في مصر بحضور امينه محمد نائبة أمين عام الأمم المتحدة.

وأشار المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) إلى أهمية مؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده في شرم الشيخ نوفمبر القادم حيث يتم الانتقال من التفاوض إلى التنفيذ ، مع التركيز بشكل خاص على القارة الأفريقية، مؤكدا على أهمية دور التعاون بين كل الجهات لضمان نجاح مؤتمر الأطراف cop27 .

جاء ذلك خلال اجتماع المسؤول الأممي مع مديري وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر بمشاركة أمينه محمد نائبة أمين عام الأمم المتحدة على هامش زيارتهم لمصر للمشاركه فى النسخة الثانية من مُنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022 ووفقا لمركز اعلام الأمم المتحدة UNIC ستجتمع المسؤولة الأممية مع كبار مسؤولى الحكومة المشاركين فى مسار COP27 كما ستلتقى الشباب ومنظمات المجتمع المدني.

حيث يشهد مُنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022، فى نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والمقرر انعقاده 7 سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين فى العمل المناخى ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولى الأمم المتحدة، فى سبيل وضع توصيات وأفكار بناءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخى والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط، لاسيما وأن المنتدى ينعقد قبل 60 يومًا فقط من مؤتمر المناخ COP27 المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ.