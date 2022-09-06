أمانة مسعف وسائق بسوهاج.. يعيدان 1.9 مليون جنيه لأسرة متوفين فى حادث.. صور

سوهاج - محمود مقبول

عثر مسعف وسائق بهئية الإسعاف المصرية فى سوهاج على مبلغ مالى قدره مليون 923.20 ألف جنيه على إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة ووفاة شخصين فى الحادث.

وسلم المسعف عماد رويس لبيب والسائق علاء أحمد إبراهيم العاملان على السيارة رقم 1318 بهيئة الإسعاف تمركز نقطة إسعاف مدخل جهينة الصحراوى مبلغ مليون 923.20 ألف و2 هاتف محمول لأهل المتوفين بمركز شرطة جهينة على محضر تسليم أمانات ورفضوا أخد أى مبالغ مالية طبقا للقانون وعللوا ذلك أن هذا هو واجبهم وصميم عمليهم برا بالقسم الذى أقسموه بالحفاظ على أرواح وممتلكات المصابين والمتوفين فى الحوادث.

وهذه ليست الواقعة الأولى لأمانة رجال هيئة الإسعاف المصرية على مستوى الجمهورية بل أن كل يوما هناك وقائع مماثلة يضرب فيها رجال الإسعاف المثل على الأمانة والشرف.

قال الدكتور هانى فؤاد، مدير مرفق إسعاف سوهاج، أن طاقم الإسعاف بمحافظة سوهاج يمتازون بإخلاصهم فى العمل وأماناتهم، وأن الأعمال التى يقومون بها هى دليل على أمانتهم.

وقام مسعف وسائق تابعان تمركز إسعاف مدخل الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة، بتسليم مبلغ مليون 923 ألفا و20 جنيها و2 هاتف محمول عثر عليهم حادث سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى وتم تسليم المتعلقات والمبالغ على محضر تسليم أمانا بمركز شرطة جهينة وتم عرضه على النيابة العامة والتى قامت بدورها باستدعاء أسرة المتوفى لتسليمهم المبالغ.

يذكر أن الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى رقم ه د ص 8147 على الطريق مما نتج عنه وفاة مصطفى محمود مكرم 23 سنة وعلى محمد محمد على 40 سنة يقيمون بناحية قرية الشيخ دائرة مركز سوهاج تم نقل الجثتين إلى مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تسليم المبالغ المالية على محضر تسليم أمانات بمركز شرطة جهينة إلى ذوى المتوفين وكذلك تسليم عدد 2 هاتف محمول خاص بالمتوفين وتحرر المضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



السيارة الملاكى بالحادث



السيارة محل الحادث



المبلغ المالى المعثور عليه



قسم رجال الاسعاف