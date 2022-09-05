3 معامل على أعلى مستوى لاستقبال طلاب "المرحلة الثالثة" بكليات جامعة بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أكد الدكتور أحمد الروبى، عميد كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إنه تم تخصيص 3 معامل مجهزة على أعلى مستوى فى كلية التربية النوعية لاستقبال الطلاب الناجحين فى امتحانات الثانويه العامة المرحلة الثالثة للعام الدراسى 2022/2023 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا من خلال موقع التنسيق الإلكترونى بالجامعة.

لافتاً أن تسجيل الرغبات يبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا وسط إجراءات إحترازية مشددة حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين المشاركين بمعامل الكلية.

وتابع: الروبى بأنه تم تخصيص قاعة إنتظار للطلاب وأولياء الأمور وطباعة استمارة الرغبات للطلبة بالمجان، فضلاً عن وجود 25 جهاز حاسب بكل معمل للتيسير على الطلاب لتسجيل رغباتهم بسهولة ويسر، ومن جانبه ناشد الروبى الطلاب مراعاة تسجيل رغباتهم بكل دقة بالموقع الإلكترونى للتنسيق متمنيا لهم مزيد من التوفيق نحو مستقبل أفضل.