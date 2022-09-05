اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 08:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

3 سفن تغادر موانئ أوكرانيا محملة بالحبوب كجزء من صفقة الغذاء

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 08:00 ص
3 سفن تغادر موانئ أوكرانيا محملة بالحبوب كجزء من صفقة الغذاء سفينة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز التنسيق المشترك السماح لثلاث سفن بمغادرة الموانئ الأوكرانية اليوم الاثنين كجزء من صفقة الغذاء.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان المركز، الأحد، أنه "سمح بالإفراج عن ثلاث سفن تحمل ما مجموعه 49250 طنا من الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى كجزء من مبادرة البحر الأسود للحبوب (اتفاقية الغذاء)".

واعتبارًا من 4 سبتمبر الجاري، بلغ إجمالي حمولة الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى المصدرة من ثلاث موانئ أوكرانية (أوديسا وتشورنومورسك ويوجني، ما يقارب 2076280 طنًا، وفقًا لتقارير مركز التنسيق المشترك ضمن صفقة الغذاء، حيث يُسمح حاليًا بـ 187 رحلة منها (100 رحلة باتجاه الموانئ الأوكرانية و87 انطلاقا من هذه الموانئ).

 


سفن

الموانئ الأوكرانية

صفقة الغذاء

روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة