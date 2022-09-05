3 سفن تغادر موانئ أوكرانيا محملة بالحبوب كجزء من صفقة الغذاء

أ ش أ

أعلن مركز التنسيق المشترك السماح لثلاث سفن بمغادرة الموانئ الأوكرانية اليوم الاثنين كجزء من صفقة الغذاء.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان المركز، الأحد، أنه "سمح بالإفراج عن ثلاث سفن تحمل ما مجموعه 49250 طنا من الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى كجزء من مبادرة البحر الأسود للحبوب (اتفاقية الغذاء)".

واعتبارًا من 4 سبتمبر الجاري، بلغ إجمالي حمولة الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى المصدرة من ثلاث موانئ أوكرانية (أوديسا وتشورنومورسك ويوجني، ما يقارب 2076280 طنًا، وفقًا لتقارير مركز التنسيق المشترك ضمن صفقة الغذاء، حيث يُسمح حاليًا بـ 187 رحلة منها (100 رحلة باتجاه الموانئ الأوكرانية و87 انطلاقا من هذه الموانئ).