27 % زيادة فى الصادرات الهندسية لتسجل 2.1 مليار دولار أول 7 أشهر من 2022

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022 بنسبة 27% لتسجل 2.1 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بالفترة نفسها من الفترة عام 2021.

وكشف المجلس التصديري في تقريره الشهري، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاع بنسبة 24% فى شهر يوليو 2022 بالمقارنة بنفس الشهر من2021 حيث بلغت 258.7 مليون دولار في يوليو 2022 بالمقارنة ب 209.1 مليون دولار فى يوليو 2021.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن أهم القطاعات التي حققت زيادة خلال أول 7 أشهر من 2022، هي الأجهزةالكهربائية قفزت بنسبة 44% و الكابلات بزيادة 64%، ومكونات السيارات ارتفعت بنسبة10.1% والأجهزة المنزلية ارتفعت 7% والطلمبات و المراجل و المحركات ارتفعت 74% والآلات و المعدات قفزت 125% و المعادن بنسبة 40%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها، كشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه من بين الدول الأوروبية "المملكة المتحدة – سلوفاكيا - فرنسا– التشيك – إسبانيا" وفي آسيا كلا من السعودية – الامارات - الكويت - الأردن –لبنان وفي أفريقيا الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا.

ويستعد المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لتنظيم بعثة HATS Egypt وهو الحدث الأكبر في قطاع الصناعات الهندسية، خاصة في ظل مشاركة 80 مشترٍ دولي، وهو ما يعد فرصة لتوقيع عقود تصديرية من مصر في إطار خطة النهوض بالصادرات ودعماً لخطة الدولة لتحقيق استراتيجية الـ 100 مليار دولار.

وتنعقد النسخة الرابعة من HATS في الفترة من 2-4 أكتوبر 2022، وتشهد عقد عشرات اللقاءات الثنائية مع المشترين الدوليين المقرر استقبالهم في الحدث.

وشدد تقرير المجلس التصديري على أن HATS يعتبر الحدث الوحيد في مصر الذي يخدم صادرات قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين والتي تعد الأضخم لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.

وأشار إلي أن بعثات المشترين الكبرى مثل HATS فرصة ملائمة لاختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة خلال الفترة القادمة، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها للعام الثاني على التوالي رغم الأحداث العالمية.