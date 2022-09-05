2 مليار و212‏ مليون جنيه ضرائب ورسوما جمركية محصلة فى جمارك الدخيلة أغسطس

كتب: أحمد يعقوب

فى إطار توجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التسيير على المواطنين .

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة خلال شهر أغسطس 2022 عن مشمول 7576 شهادة جمركية وارد نهائى، وذلك لكافة البضائع العامة والسلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر و فول الصويا والذرة وغيرهالأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات وغيرها ».

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد ‏خلال أغسطس الماصى حوالى 242 مليون و250 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة حوالى 1 مليار و515 مليون و819 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عنها 451‏ مليون و689 ألف جنيه .

وخلال شهر أغسطس الماضى تم تصدير مشمول 2655‏ بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائى - سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها الألمونيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، ومنتجات أخرى بقيمة أجمالية بلغت 1 مليار و 337 مليون و60‏ ألف جنيه، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة بمبلغ 420 ألف جنيه.

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 473 بيان جمركى بحوالى مليون و 879 ألف جنيه .

وبذلك يكون أجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر أغسطس 2022 حوالى 2 مليار و212‏ مليون و 58‏ ألف جنيه.