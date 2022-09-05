11 ألف سائح يصلون الغردقة اليوم.. ومرسى علم تستقبل 18 ألفا خلال أسبوع

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم الإثنين، 70 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط، ونقلهم للفنادق لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وقال مصدر من مطار الغردقة، أن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهى أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحًا أن يتم تسهيل إجراءات الدخول للركاب، ونقلهم للفنادق للاستمتاع على شواطئ البحر الأحمر.

من جانب آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، 8 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 115 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أول أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، وحسب جداول التشغيل اليوم تصل 5 رحلات من دولة التشيك، ورحلتين من أيطاليا، ورحلة داخلية.

وكانت كشفت جداول رحلات الحركة الأسبوعية بمطار مرسى علم الدولى، أنه من المقرر أن يستقبل المطار خلال الأسبوع 115 رحلة طيران تقل قرابة 18 ألف راكب على مدار الأسبوع.