وكيل زراعة دمياط يتفقد شون تخزين الأرز بقرى المحافظة

تفقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، شون استلام الأرز، وذلك استعدادا لبدء أعمال التوريد، وتضمنت الجولة متابعة استعدادات الشوم لاستقبال محصول الأرز، إضافة إلى مطابقتها للمعايير المطلوبة من أجل تخزين المحصول.

كما تابع وكيل وزارة الزراعة فى دمياط، استعدادات المديرية لاستلام محصول الأرز من المزارعين، بالإضافة إلى متابعته السعة التخزينية لكل شونة على حد سواء.

ومن جانبه أكد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن المديرية تستعد لاستلام محصول الأرز من قبل المزارعين، لافتا إلى التزام المديرية بكافة التعليمات المقررة من قبل الوزارة بشأن التخزين وصلاحية الشون لاستقبال المحصول، موضحا أن هناك استعدادات مكثفة لتجهيز الشون وتزويدها بالتهوية اللازمة وتحقيق الاشتراطات اللازمة من أجل استلام محصول الأرز وتخزينه دون أية معوقات.

وشدد وكيل زراعة دمياط، على ضرورة التزام كافة الإدارات بالتعليمات المقررة أثناء الاستلام والتخزين منعا للوقوع تحت طائلة القانون.