وكيل تعليم الأقصر يناقش خطط واستعدادات العام الدراسي الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعاً مع مديرى عموم المديرية، ومديرى الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية في المديرية والإدارات التعليمية، لوضع آليات سير وتطوير العملية التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وتناول الاجتماع متابعة مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب، مع تذليل العقبات والتدخل المباشر لحل المشكلات، ومتابعة الانتهاء من الصيانة البسيطة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، كما أكد على تشكيل لجان تحت إشراف مديري الإدارات لمتابعة الإنتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسى، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والمشاتل والإدارة الزراعية وتوجيه عام التربية الزراعية.

كما وجه وكيل تعليم الأقصر، بإنهاء أعمال صيانة وتحديث أجهزة الكمبيوتر، لتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة المؤمنة في تبادل الرسائل، مع إستخدام وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة العملية التعليمية وليس لنشر أى مكاتبات أو نشرات أو قرارات، وناقش الإجتماع أهمية تحديد لقاءات دورية بين مديرى الإدارات وأولياء الأمور للتعرف على مشكلاتهم ومقترحاتهم بشأن العملية التعليمية، وشدد على الالتزام بشروط القبول بمراحل رياض الأطفال وكذلك الصف الأول الإبتدائى، والتأكد من وصول جميع الكتب ومراجعة المخازن مراجعة دورية لبيان العجز والزيادة في الكتب المخصصة لكل إدارة ووصولها إلى المدارس مع متابعة تسليمها إلى الطلاب.

كما تمت مناقشة الإلتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، وقواعد عقد الإمتحانات مع عدم عقد أية إمتحانات في الأيام التالية لأعياد الطلاب المسيحيين، مع تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث والتدريب المستمر على خطط الإخلاء، والرقابة على المدارس الخاصة لضمان التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية واتخاذ الإجراءات القانونية لمن تثبت مخالفته.

واختتم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الإجتماع بعدد من التوصيات تضمنت توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، والإلتزام بتنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص النقل والتحويل بين المدارس وبين المحافظات وبين التعليم الازهري والعام، والانتهاء من توزيع جميع المعلمين وسد العجز، وتفعيل النشاط المدرسى وحصص الأنشطة مع تخصيص يوم رياضى بكل مدرسة، وتوفير الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.



مناقشة خطط واستعدادات العام الدراسي الجديد



قيادات تعليم الأقصر خلال لقاء استعدادات العام الجديد