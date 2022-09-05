وكيل الصحة بدمياط يأمر بتشكيل لجنة لفحص ملابسات وفاة سيدة بمستشفى خاص

دمياط معتز الشربيني

أصدر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط، تعليماته لإدارة الطب العلاجي وإدارة العلاج الحر بالمديرية لتشكيل لجنة لفحص ملابسات وفاة سيدة نتيجة إجراءها عملية جراحية بأحد المراكز الخاصة داخل مدينة دمياط.

وقال وكيل صحة دمياط: رغم أن هذا المركز يحمل ترخيصا قانونيا إلا أنه حرصا على استبيان الحقيقة، فقد قررنا نزول لجنة لعمل تقرير مفصل مبدئي عن الإجراءات والتدخلات الطبية قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية، وعرضه على الدكتور وكيل الوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وكانت "ن .س" شابة تبلغ من العمر 20 عاما لقيت مصرعها أمس، بعد أن أصيبت بنزيف حاد عقب أجرائها جراحة ولادة قيصرية بمستشفى خاص بمدينة دمياط.