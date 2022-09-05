وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد الأنشطة الصيفية بالمساجد

وقال الشيخ سلامة، إن قيادات الأوقاف بالإسكندرية تجوب ربوع المحافظة للاطمئنان على أولادنا المشتركين في أنشطة الوزارة المختلفة بالمساجد ولمشاركتهم فرحتهم.

وأشاد بالإقبال الكثيف على البرنامج الصيفي في جميع مساجد المحافظة مؤكدًا أن هذا يعكس مدى ثقة المجتمع في وزارة الأوقاف وقياداتها وأئمتها ودعاتها مبينا ان جميع منتسبي الأوقاف يسعدون بخدمة دينهم ومجتمعهم وامتهم ووطنهم وأنهم لن يتأخروا عن هذه المهمة أبدا ولن يألوا أي جهدا في تأدية الأمانة المنوطة بهم على الوجه الأكمل.

كما أشاد أولياء الأمور والطلاب بهذا التكريم، موجهين جزيل الشكر والتقدير لوزير الأوقاف على ما يقدمه من رعاية لهذه الأنشطة، مؤكدين أن المساجد بهذه الفعاليات والأنشطة التي أطلقها وزير الأوقاف تعود لسابق عهدها من كونها قلعة وحصن امان للنشئ خاصة وللمجتمع عامة من كل انحراف بما يضمن تحقيق وخلق جيل واعِ بقضايا دينه ووطنه وأمته ليكون اكثر تمسكا بقيم دينه الحنيف و ليكون خط دفاع عن وطنه ضد اي إساءة أو اعتداء.