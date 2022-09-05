وقاية النباتات ينفذ عددا من الندوات والمدارس الحقلية خلال أغسطس

كتبت ـ أسماء نصار

نفذ معهد بحوث وقاية النباتات بياناً حول أنشطته الإرشادية خلال شهر أغسطس، التي استهدفت تدريب المرشدين والمهندسين الزراعيين والمزارعين، حيث تم عقد 5 ندوات إرشادية و2 مدرسة حقلية خلال متابعة المحاصيل الاقتصادية بمحافظات الشرقية والمنوفية وسوهاج والغربية والبحيرة.

وتم تنفيذ عدد من الندوات فى مراكز منيا القمح وبلبيس وأبو حماد بمحافظة الشرقية، لمتابعة زراعات الموالح والمانجو لتعريف المستهدفين منها بالآفات الحشرية والحيوانية التي تصيب أشجار الموالح والمانجو، ومناقشة مظاهر الإصابة بالآفات المختلفة وكيفية مكافحتها، وتقديم أهم التوصيات الفنية لرفع الإنتاجية وتحسين صفات الثمار. كما تم التطرق إلى دور التغيرات المناخية في انتشار بعض الآفات وتأثير ذلك على الإنتاجية، وكذلك استخدام برامج المكافحة المتكاملة بجميع أساليبها.

كما نفذ المعهد ندوة إرشادية عن ٱفات ديدان اللوز وبرامج المكافحة المتكاملة لها بمركز شبين الكوم بالمنوفية، واستكمالآٓ لدور معهد بحوث وقاية النباتات في نشر ثقافة تربية النحل وإنشاء المناحل في قري و صعيد مصر نفذ المعهد ندوتين عن حل المشكلات وإزالة المعوقات لإنشاء منحل، وكذلك مكافحة الآفات التي تُصيب النحل في محطة البحوث الزراعية بجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج وبمدينة طنطا محافظة الغربية. وفي سياق متصل أقام المعهد نشاطا إرشاديا تدريبيا بمحافظة البحيرة، لمتابعة زراعات النخيل بمركز رشيد حيث يُعد من أكبر مناطق إنتاج النخيل في مصر تم فيه يوم حقلي للكشف وتشخيص ٱفات النخيل ومعرفة أهم طرق مكافحتها.

وصرح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد بأن معهد بحوث وقاية النباتات يحرص على تدريب مختلف كوادر العاملين والمهتمين بالمجال الزراعي على تعظيم ثقافة الوقاية من الآفات الزراعية، بالتدريب على كيفية التعرف على الآفات من بدايات ظهورها ومظاهر الإصابة الأولى بمجاميع الآفات المختلفة على المحاصيل، والتدريب على طرق المكافحة والتعامل مع الآفات بأحدث الأساليب العلمية والتطبيقية لتقليل الفاقد والحصول على منتج زراعي آمن لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030.

وأكد الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد لشئون الإرشاد و التدريب، أن معهد بحوث وقاية النباتات في سبيله لتقديم دوراته التدريبية وندواته الإرشادية في معظم محافظات الجمهورية للتغلب على الإصابات الحشرية المتعددة مع التغيرات المناخية الحالية لزيادة المنتج الزراعي.