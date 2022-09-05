وفاة صاحب شركة طيران خاصة وعائلته فى تحطم طائرة ببحر البلطيق

وكالات

قالت صحيفة دياريو دي إشبيلية إن كارل بيتر غريسيمان، صاحب شركة التاكسي الجوي والطائرات الطبية "Quick Air"، كان على متن الطائرة التي تحطمت في بحر البلطيق مع عائلته.

وبحسب موقع روسيا اليوم، كان على متن الطائرة زوجته وطفلاه وكلابان، وكان غريسمان يقود الطائرة بنفسه.

ويمتلك غريسمان منزلا في قرية زارا دي لوس أتونيس في مقاطعة قادس الإسبانية واعتاد السفر كثيرا من مطار خيريز المحلي إلى كولونيا، حيث تتمركز شركة "كويك إير".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بيلد، أن طائرة صغيرة من طراز سيسنا كانت في طريقها من إسبانيا إلى كولونيا تحطمت في بحر البلطيق بالقرب من فنتسبيلز. وبحسب الصحيفة، كان هناك أربعة أشخاص على متن الطائرة.