وقال شالينبرج - في كلمة له اليوم الاثنين، بمناسبة افتتاح المؤتمر السنوي لسفراء النمسا فى العالم فى مقر وزارة الخارجية في فيينا- إن أكثر من 100 سفير حول العالم يمثلون مصالح النمسا ويدافعون عنها في ظل مخاطر سياسية واقتصادية دولية متزايدة.

واضاف الوزير قائلا "إننا نتعاون جميعًا لجعل النمسا فى وضع أفضل في علاقاتها مع مختلف دول العالم".

يشار إلى أن النمسا تعمل على توسعة الاتحاد الأوروبي بتسريع مفاوضات انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الإتحاد لتأمين المصالح الأوروبية في شرق القارة، كما تتعاون مع شمال أفريقيا في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.