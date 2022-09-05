وزير الصحة يطلق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنه يتم حاليا تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2030 من أجل تحسين النظم الصحية والغذائية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال اطلاق فاعليات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية أنه يتم العمل علي اطلاق سلسلة من المبادرات الصحية التى تدعم تحسين النظام الصحى .

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن مؤتمر المناخ المقرر اقامته في مصر سيناقش التغيرات المناخية وأثر ذلك علي الغذاء مضيفا أن 86 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة العامة .

وتابع : من 5 إلي 7 مليون طفل يعانون من التقزم بسبب سوء التغذية بينما يوجد حوالى 570 الف طفل يعانون من الهزلان مضيفا ضرورة التكامل لعمل استراتيجية موحدة في مجال الغذاء والتغذية .

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة اطلقت عدد من المبادرات الصحية التى تستهدف مواجهة أمراض سوء التغذية مشيرا إلي أهمية التعاون مع كافة الوزارات لتأمين الغذاء والتغذية