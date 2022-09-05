اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الدفاع يشهد مراسم تكريم أبطال القوات المسلحة المحققين لإنجازات رياضية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 12:34 م
وزير الدفاع يشهد مراسم تكريم أبطال القوات المسلحة المحققين لإنجازات رياضية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحققين لإنجازات رياضية على المستوى المحلى والدولى لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدورى الرياضى للقوات المسلحة للعام التدريبى 2021/ 2022، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد من رؤساء الإتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والنقاد الرياضيين ونجوم الرياضة والإعلام .
 
بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية تناول نشأة وتاريخ جهاز الرياضة للقوات المسلحة مروراً بالإنجازات التى حققها أبطاله ومساهمتهم فى الإرتقاء بالمنظومة الرياضية ورفعة راية الوطن .
 
وألقى اللواء أ ح حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة كلمة، أكد خلالها أن ما حققه لاعبوا جهاز الرياضة للقوات المسلحة من إنجازات مشرفة لمصر يأتى نتيجة للدعم المتواصل الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بالمنظومة الرياضية والإهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين .
 
وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من رؤساء الإتحادات الرياضية والأبطال الرياضيين الحاصلين على الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر (وهران 2022) ، ولاعبى ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية ونادى طلائع الجيش المشاركين فى مختلف البطولات الدولية والإفريقية والعربية .
 
ونقل الفريق أول محـمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للأبطال الرياضيين وللأجهزة الرياضية والإدارية، مؤكداً اعتزازه بأبناء هذا الجيل من العسكريين، وما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وإفريقية وعربية أكدت قدرة المصريين على تخطى الصعاب، مشيراً إلى أن الشباب هم مستقبل الأمة وحاضرها المجيد بما يمتلكونه من مواهب وطاقات متجددة .
 
وأكد القائد العام للقوات المسلحة على أن الرياضة تعد من أفضل القيم الإنسانية التى تهذب النفوس وترتقى بالأخلاق، وتحقق التقارب بين الأمم والحضارات وأنها تجسيد حقيقى للعزيمة والإصرار والإرادة القوية، وأن القوات المسلحة تسعى دائما لإنشاء منظومة رياضية متكاملة داخل القوات المسلحة لتأهيل البراعم الرياضية من خلال المدارس العسكرية الرياضية فضلاً عن التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة وغيرها من الصروح الرياضية .
 
0d4f1b35-04eb-4b95-9446-48f38638f23d
 

2e82ce43-8769-48a3-a414-ecab8aaa7497
 

07cc5072-d26c-43b4-b20e-9c86cddfea09
 

9a2b5a18-0428-428b-9d0c-2f139176b991
 

23d6b752-b6eb-4aee-b1b5-ffb75e136fe7
 

45ed2e65-55a3-46fc-929e-3c6cdc02caf5
 

214b026f-87e1-480c-95f1-4c104e53e374
 

a9e952ab-4078-4b06-8afd-8f0e3878aafb
 

bdab190a-7ef2-4572-9d38-cd4f5eb93383
 

c880f53f-6c20-4c4f-aabe-1cd5bfe1bb1f
 

 


وزير الدفاع

تكريم ابطال

القوات المسلحة

خبر

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة