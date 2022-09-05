وعاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى الجديد، مؤخراً إلى القاهرة عقب انتهاء مهمته كسفير لجمهورية مصر العربية لدى كندا.

وكان السفير أبو زيد قد شغل في السابق منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، كما عمل مستشاراً بسفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك والقنصلية العامة لمصر في سان فرانسيسكو بالساحل الغربي للولايات المتحدة، فضلاً عن خدمته الممتدة لأكثر من 10 سنوات بمكتب وزير الخارجية.