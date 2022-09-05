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وزير التموين: طلب صندوق النقد رفع الدعم شائعة مغرضة والدولة تكثف برامج الحماية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:02 ص
وزير التموين: طلب صندوق النقد رفع الدعم شائعة مغرضة والدولة تكثف برامج الحماية صوامع القمح
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي والامن العام في العالم ومفهوم الامن الغذائي أصبح اولوية قصوى في مصر والعالم، قائلا: "لم نتأخر فى توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الاساسية".

وأضاف الدكتور على المصيلحي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن التضخم العالمي وصل إلى أكثر من 7% لأول مرة منذ 40 عاما وبعض دول المنطقة تعاني ازمة فى توفير السلع الاساسية وهذا لم يحدث في مصر، كما أن الدولة كثفت برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة التضخم المستورد.

 

ورد الدكتور علي المصيلحي، على حقيقة طلب صندوق النقد الدولي رفع الدعم، قائلا: "الحديث عن رفع الدعم ضمن مفاوضات صندوق النقد لدولي شائعة مغرضة، والمغرضين يريدون أن يبينوا صندوق النقد الدولي جاي يضر البلد وهذه رؤية قديمة"، مؤكدا أنه لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي لم نكن قادرين على تحمل الأزمات العالمية.

 


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