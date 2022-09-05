اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 12:54 م
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لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة..

وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 12:11 م
وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة الدكتور عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

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الجزار يشدد على التنفيذ بأعلى جودة تليق بـ"المنصورة الجديدة" نافذة الدلتا السياحية

فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
 
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى لكل المشروعات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات، بما يليق بمدينة "المنصورة الجديدة" والتى تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.
 
 

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