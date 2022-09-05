اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعتمد 78 مليون جنيه لعمارة المساجد

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 12:35 ص
وزير الأوقاف يعتمد 78 مليون جنيه لعمارة المساجد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مبلغًا وقدره 78 مليون جنيه (ثمانية وسبعون مليون جنيه)، لتمويل المرحلة الأولى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 / 2023م ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وإنشاء مساجد جديدة، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام.
 
فى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف ( 16 ) مسجدًا الجمعة القادم 9 / 9 / 2022م ، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 142 ) مسجدًا، منها ( 121 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 21) مسجدًا صيانة ، وهي على النحو التالي:
 
 
 أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 
 مديرية أوقاف القليوبية
1. عمر بن الخطاب – عزبة الجنينة – كفر سعد بحيري – شبين القناطر شرق
2. الرحمة – عزبة سرور - الحصة –  طوخ
 
 مديرية أوقاف الأقصر
3. السلام – قرية الروافعة – البياضية 
 
 مديرية أوقاف الجيزة
4. أبو بكر الصديق – مساكن 1185 عمارة – دهشور - أكتوبر
 
 مديرية أوقاف أسوان
5. عزبة المصري القبلي – الكلح غرب والوادي –ادفو – عزبة المصري
 
 مديرية أوقاف الشرقية
6. مكارم الأخلاق – الجمباز - الزقازيق
7. الفتح – بندر منيا القمح
8. الأربعين – صان الحجر 
 
 مديرية أوقاف الفيوم
9. عباد الرحمن –  ع إبراهيم أغا –  م الجمال –  مركز طامية 
10. الإيمان – الروضة – طامية 
11. الجمال القبلي – عزبة  الجمال – طامية 
 
 مديرية أوقاف البحيرة
12. التوبة –  إدفينا – مركز رشيد 
 
 مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. خالد بن الوليد – قرية 18 الأبعادية – الحامول غرب
 
 ثانيًا: مسجد الصيانة: 
 مديرية أوقاف الإسكندرية
1. سلطان – شارع راغب - كرموز
 
 مديرية أوقاف الشرقية
2. الملكيين -  تلراك
 مديرية أوقاف البحيرة 
3. عزبة الحيلة – خمارة – ايتاي البارود.
 
 

وزير الأوقاف

الأوقاف

اخبار مصر

اخبار الأوقاف

عمارة المساجد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة