والدة طفلة غرقت في كرداسة تكشف كواليس مصرعها

بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال طفلة رضيعة تعرضت للغرق في كرداسة، وذكرت أنها غفلت عن متابعة ابنتها، وفوجئت عقب ذلك بغرقها في مكان مخصص لغسل الخضراوات التي يتاجر بها زوجها.

وقالت إنها استغاثت بالجيران، وحاولوا إسعافها، إلا أنها كانت فارقت الحياة، ولم تشتبه في وفاتها جنائيا.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع طفلة رضيعة غرقا في كرداسة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة خلال الحبو، سقطت بمكان يحتوي على مياه يستخدمه والدها الذي يعمل بائع خضار، في غسل الخضراوات، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.