هل لثتك تؤلمك؟.. قد تكون هذه تقرحات بالفم تعرف على الأسباب الأخرى لألم اللثة

كتبت إيناس البنا

ربما عانى الجميع من ألم اللثة في مرحلة أو أخرى كم حياته، يمكن أن تنجم آلام اللثة عن عدة مشاكل في اللثة والأسنان ولا داعي لسبب واحد لهذه الحالة.

قد تختلف شدة الحالة أيضًا باختلاف الأشخاص، فقد يشعر البعض بوخز خفيف في لثتهم بينما قد يصاب البعض الآخر بتورم اللثة.

وفقا لموقع " healthsite"، يمكن علاج آلام اللثة الخفيفة في المنزل ، لكن الآلام الشديدة تحتاج إلى عناية طبية، لا تستهلك مسكنات الألم فقط لتسكين الألم لأنه قد تكون هناك مشكلة أكبر في لثتك قد تتطلب عناية طبية.

أسباب آلام اللثة



هنا، ألق نظرة على الاختلاف أسباب آلام اللثة.

قرحة الفم:



تُعرف أيضًا باسم قرح الفم، وهي مؤلمة للغاية ويمكن أن تظهر في اللثة وكذلك في عدة أجزاء أخرى من الفم، لا يوجد سبب معروف لهذه الحالة ويمكن أن يكون سببها عدوى بكتيرية أو فيروسية.

الحروق:



في بعض الأحيان، قد تأكل طعامًا ساخنًا وتحرق لثتك، هذا يضر الأنسجة ويسبب الألم، ومع ذلك ، دع المنطقة تلتئم ولا تهيج مع العدوانية بالفرشاة.

سرطان الفم:



عندما يكون لديك التهاب في اللثة أو اللسان أو في أي مكان في الفم، لا يشفى خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، قم بفحصه من قبل الطبيب لأنه قد يكون علامة على الفمسرطان وتجنبها قد يكون قاتلاً.

تدخين التبغ:



يمكن أن يؤدي تدخين التبغ أو مضغه إلى ألم في اللثة لأنها تميل إلى إتلاف اللثة. قد يؤدي هذا الضرر إلى الشعور بالألم.

استخدام الفرشاة بعنف:



من المهم أن تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط كل يوم ، ولكن عندما تصبح عدوانية ، يمكن أن تهيج اللثة وتسبب ألمًا في اللثة.