هبوط أرضي في شارعي الهلال الأحمر والإسكندرية بوسط محافظة مطروح

مطروح - فريق المحافظات

شهد شارعا الهلال الأحمر والإسكندرية بمحافظة مطروح، هبوطا أرضيا، وعلى الفور وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بسرعة اتخاذ اللازم.

البداية كانت، عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح بلاغًا من الأهالى بحدوث هبوط أرضى مفاجئ، بالشارع الفرعي الواقع بين جمعية الهلال الأحمر، وعمارة سكنية بشارع إسكندرية، بمدينة مرسى مطروح.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة تدخل سكرتير عام المحافظة اللواء أشرف إبراهيم لمتابعة الموقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تكليف مجلس مدينة مرسي مطروح، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بمتابعة الموقف.