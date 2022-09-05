اليوم السابع
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نقابة الأسنان تبحث مع وزير الصحة التحول الرقمى للمنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهنة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 06:46 م
نقابة الأسنان تبحث مع وزير الصحة التحول الرقمى للمنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهنة جانب من اجتماع نقابة الأسنان
كتبت آية دعبس

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التقت النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بمهنة طب الأسنان ومشاكل الأطباء، ومنظومة التحول الرقمي للمنشآت الطبية وتراخيص مزاولة المهنة، وقد أبدى الوزير ثناءه علي منظور النقابة في التحول الرقمي وأوصى الإدارات المعنية بالتعاون مع النقابة للإنتهاء من منظومة التحول الرقمى.

 

كما ناقش أعضاء هيئة المكتب السماح للعيادات بالتعامل على الغاز المخدر النيتروس أوكسيد وقد وعد الوزير بدراسة الموضوع، وتطرق الاجتماع إلي مشكلة بنج الاسنان والعجز المتكرر الذي يؤدي الي أزمات متتالية ومدي أهمية بنج الاسنان كمنتج استراتيجي لاطباء الاسنان، وقد وجه الوزير بسرعة عقد اجتماع عاجل مع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، كما شرح وفد النقابة مدي أهمية وجود بروتوكولات علاجية guidelines ورؤيتها لكافة التخصصات والخدمات الطبية لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصرى .

 

وتناول الاجتماع مشكلة تكليف أطباء الأسنان، وأن النقابة تفضل إعلان الخطة المستقبلية و الإعلان منذ الآن عن خطة الوزارة بخصوص التكليف، وناقش الوفد مكافئة أطباء الأسنان الامتياز وأنه لم يتم تطبيقها حتي الآن وقد أفاد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الاعلامي للوزارة أان القرار قد صدر بالفعل منذ أيام وحاليا في إطار التنفيذ وفي انتظار رد وزارة الماليه لتوفير الاعتمادات المالية، وناقش الحضور اقتراحات تعديل قانون مزاولة المهنة واخذ مقترحات النقابة فى الاعتبار، فضلا عن سكن أطباء التكليف وقد تم تكليف الإدارة المركزية لطب الاسنان بعمل حصر بإعداد اطباء الاسنان غير المتوفر له سكن.


نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

تكليف اطباء الاسنان

التحول الرقمى لعيادات الاسنان



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