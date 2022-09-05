ميناء دمياط: حركة الوارد من البضائع العامة 31225 طنًا

دمياط - معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6762 طن تشمل: 624 طن رمل و3978 طن بنجر و2160 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31225 طن تشمل: 8932 طن قمح و 7716 طن خردة و 790 طن خشب زان و3725 طن ابلاكاش و2350 طن زيت طعام و5593 طن حديد و2119 طن رخام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 970 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 346 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3676 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 126398 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 151058 طنا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2652 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3428 شاحنة.