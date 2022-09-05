مياه الأقصر: محطة أرمنت الكبرى تنتهى من أعمال التطهير الدورية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإدارة أرمنت غرب محافظة الأقصر، أعمال التطهير لمروقات وأحواض ترسيب المياه بمحطة مياه أرمنت الكبرى، وذلك وفق تعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وفى هذا الصدد، تابع المهندس علاء محمد برعى مدير إدارة أرمنت، تنفيذ فرق التطهير للأعمال، ومراحل الانتهاء منها، مع إشراف إدارة المعامل والتشغيل والصيانة، وذلك لضمان الاستدامة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والوصول الى مستوى الجودة القياسية لمياه الشرب، وفقاً للنسب المقررة من وزارة الصحة والمعمول بها بجمهورية مصر العربية.

وفى نفس السياق شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، إنعقاد اللجنة العليا للإشراف علي خطط سلامة ومأمونية المياه للشركة، برئاسة اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات التنفيذية، المهندس هاني أبو الحجاج مدير هندسة حماية النيل، والمهندس محمد حسين علي مدير هندسة الري بالاقصر، والكيميائي أحمد السعدي أحمد جهاز شئون البيئة، والمهندس محمد رضوان حسن مدير إدارة شئون البيئة، وطه فهمي مديرية الشئون الصحية، وأعضاء اللجنة من قطاعات الشركة المختلفة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لخط سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد بالشركة.

ورحب رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالحضور، كما أكد على أهمية خطط سلامة ومأمونية المياه وما تمثله من منهج لإدارة المخاطر، كون تلك الخطط توفر الوسيلة الأكثر فعالية لضمان سلامة إمدادات مياه الشرب باستمرار من خلال منهج شامل لتقييم وإدارة المخاطر، ليشمل جميع الخطوات في إمدادات المياه من مصادر المياه إلى المستهلك، حيث تهدف من خلالها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر نحو الوصول بمياه الشرب لأعلى جودة ممكنة، وذلك طبقا للمنهجية المتبعة والتي تصب في مصلحة المواطن الأقصري، وتحقق الهدف العام الذي تسعى الشركة لتحقيقه وهو كوب ماء نظيف وصرف صحى آمن.



الأعمال الدوريه لتطهير مروقات مياه الشرب بأرمنت



جانب من العمل فى تطهير مروقات محطة مياه أرمنت