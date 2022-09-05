مليار و593 مليون دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول مايو الماضى

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات نشرة التجارة الخارجية، ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو مليار و593 مليون دولار، بينما كانت نحو 986 مليون و940 ألف دولار في شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت 606 مليون و156 ألف دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للدول الخمس توزعت بين 5 دول كبار وهي "الهند- تركيا- إيطاليا- اسبانيا- أمريكا" وبلغت قيمة صادرات مصر للهند نحو 387 مليون و591 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 236 مليون و566 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 151 مليون و25 ألف دولار.

وتضمنت القائمة صادرات مصر إلى تركيا بقيمة بلغت 381 مليون و244 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 132 مليون و372 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 248 مليون و872 ألف دولار، يليها صادرات مصر إلى إيطاليا بقيمة بلغت 307 مليون و886 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 228 مليون و599 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 79 مليون و287 ألف دولار.

وفى المركز الرابع جاءت صادرات مصر إلى إسبانيا بقيمة بلغت 298 مليون و686 ألف دولار، في شهر مايو الماضي، مقابل 235 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 63 مليون و684 ألف دولار، وأخيرا الولايات المتحدة بقيمة بلغت 217 مليون و690 ألف دولار، مقابل 154 مليون و401 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 63 مليون و289 ألف دولار.