معلومات الوزراء: الطرق الجديدة شريان للتنمية وارتقاء بجودة حياة المواطنين

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول التطوير الذي شهده قطاع الطرق في السنوات الأخيرة؛ حيث شهدت أطوال الطرق ارتفاعًا بنحو 112% خلال الفترة بين 2013-2020، بينما شهد عدد الحوادث انخفاضًا من نحو 2.2 حادثة/ألف مركبة في 2013 إلى 0.8 حادثة/ألف مركبة في 2021.

وارتفعت أعداد الكباري الثابتة بنحو 790% خلال الفترة بين 2013-2020 من نحو 208 كبارى في 2013 إلى 1848 كوبريًا في 2020، بينما شهدت أعداد الكباري العلوية ارتفاعًا بنحو 75% بين 2013-2020 من نحو 2370 كوبريًا في 2013 إلى 4159 كوبريًا في 2020، بينما ارتفعت عدد المحاور على النيل بنحو 29% من 38 محورًا في 2013/2014 إلى 49 محورًا في 2020/2021.