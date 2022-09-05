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معلومات الوزراء: الطرق الجديدة شريان للتنمية وارتقاء بجودة حياة المواطنين

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:28 م
معلومات الوزراء: الطرق الجديدة شريان للتنمية وارتقاء بجودة حياة المواطنين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول التطوير الذي شهده قطاع الطرق في السنوات الأخيرة؛ حيث شهدت أطوال الطرق ارتفاعًا بنحو 112% خلال الفترة بين 2013-2020، بينما شهد عدد الحوادث انخفاضًا من نحو 2.2 حادثة/ألف مركبة في 2013 إلى 0.8 حادثة/ألف مركبة في 2021. 
 
وارتفعت أعداد الكباري الثابتة بنحو 790% خلال الفترة بين 2013-2020 من نحو 208 كبارى في 2013 إلى 1848 كوبريًا في 2020، بينما شهدت أعداد الكباري العلوية ارتفاعًا بنحو 75% بين 2013-2020 من نحو 2370 كوبريًا في 2013 إلى 4159 كوبريًا في 2020، بينما ارتفعت عدد المحاور على النيل بنحو 29% من 38 محورًا في 2013/2014 إلى 49 محورًا في 2020/2021.
 
مركز المعلومات
 
 

الطرق الجديدة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

الحكومة



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