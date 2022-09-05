اليوم السابع
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مصر تدين الحادث الإرهابى الذى تعرضت له البعثة الدبلوماسية الروسية فى كابول

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:52 م
مصر تدين الحادث الإرهابى الذى تعرضت له البعثة الدبلوماسية الروسية فى كابول وزارة الخارجية
أ ش أ

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أدانت مصر الحادث الإرهابي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول اليوم الاثنين، مسفراً عن مقتل اثنين من طاقمها، بالإضافة إلى وقوع عدد من الضحايا من المواطنين الأفغان.

وعبرت مصر - فى بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب روسيا الاتحادية، والتضامن معهم في هذا الحادث الأليم.

كما تقدمت مصر بخالص التعازي لذوي ضحايا المواطنين الأفغان في الحادث.

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد في بيانه على موقف مصر الراسخ تجاه إدانة كافة أشكال الإرهاب وصوره، وضرورة التصدي له وتجفيف منابعه.


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