مصرع 8 أشخاص بزلزال بقوة 5.3 فى أفغانستان

وكالات

لقى 8 أشخاص على الأقل حتفهم الليلة الماضية بعدما ضرب زلزال شمال شرق أفغانستان، ونقلت وكالة أنباء رسمية عن مسؤول قوله إن عدد القتلى قد يرتفع.

وحسب موقع العين الإخبارى، قال مولوي نجيب الله حنيف، مدير الإعلام والثقافة في إقليم كونار والمتحدث باسم حاكم الإقليم، لوكالة أنباء باختر، إن "زلزال ليل الأحد تسبب في خسائر مادية وبشرية في إقليم كونار".

وأضاف أن عدد الضحايا قد يرتفع.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا قوته 5.3 درجة بالقرب من مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

ولا تزال أفغانستان تعاني من عواقب زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص ودمر قرى في شرق البلاد في يونيو.