مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم حافلة مدرسية بأخرى شمال شرق طوكيو

طوكيو (أ ش أ)

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى اصطدام حافلة مدرسية وأخرى صغيرة صباح اليوم الاثنين، فى محافظة إيباراكى الواقعة شمال شرق العاصمة اليابانية طوكيو، ما أسفر عن مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن الشرطة قولها، إن الحادث وقع في مدينة "ساكوراجاوا"، مشيرة إلى أن الحافلتين كانتا في اتجاهين متقابلين وأنه تم

نقل سائق الحافلة الصغيرة على وجه السرعة إلى المستشفى حيث تأكدت وفاته.

كما تم نقل ثلاثة من طلاب المدارس إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتهم في الحادث وأفادت بعض المصادر أن حالاتهم ليست خطيرة.

ومازالت الشرطة تبحث في سبب وقوع الحادث، وتفيد تقارير إعلامية بأن الطريق به حارة واحدة على كل جانب.