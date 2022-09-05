اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 07:22 م
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مصرع مدرس أثناء خروجه من أسانسير تعطل وعاد للعمل فجأة بالمنصورة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 06:20 م
مصرع مدرس أثناء خروجه من أسانسير تعطل وعاد للعمل فجأة بالمنصورة جثة -أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقي مدرس بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية مصرعه، عقب توقف أسانسير داخل برج سكني بناحية استاد المنصورة، وحاول الخروج منه فعاد الأسانسير للعمل. 
 
تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور قسم أول المنصورة، بوفاة مدرس داخل أسانسير ببرج سكني ناحية استاد المنصورة.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء نزول مدرس من البرج واستقلال الأسانسير الخاص به، حدث عطل وتوقف فترة، وحاول المدرس 45 سنة، الخروج من أحد الفتحات الموجودة بالاسانسير، وأثناء ذلك تم إعادة تشغيله مرة أخرى، مما ادي إلى مصرعه فى الحال، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف وتم استخراج الجثمان ، ونقله إلى مشرحة مستشفي المنصورة  الدولي ، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

الدقهليه

اخبار الحوداث

مصرع مدرس داخل اسانسير

قسم أول المنصورة



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