اليوم السابع
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مصرع طفلة غرقا في مكان مخصص لغسل الخضراوات بكرداسة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:17 م
مصرع طفلة غرقا في مكان مخصص لغسل الخضراوات بكرداسة غرق طفلة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرضت طفلة رضيعة للغرق في مكان يستخدمه والدها بائع الخضار في غسل الخضراوات بكرداسة، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع طفلة رضيعة غرقا في كرداسة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة خلال الحبو، سقطت بمكان يحتوي على مياه يستخدمه والدها الذي يعمل بائع خضار،  في غسل الخضراوات، مما أسفر عن مصرعها في الحال، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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